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Экс-боец объяснил причину успеха россиян в ММА

Харди: россияне успешны в MMA благодаря комплексному подходу
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UFC

Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Дэн Харди заявил, что россияне успешны в смешанных единоборствах благодаря всестороннему подходу к тренировкам, который отличает их от других. Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале Bloody Elbow.

«История ММА — это череда циклов. Сегодня мы видим новый цикл, когда российские бойцы используют преимущество комплексного подхода. Они рассматривают ММА как единую систему, что дает им серьезное преимущество», — заявил Харди.

В рамках турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе, россиянин Ислам Махачев в главном бое вечера сразится с соотечественником Арманом Царукяном, который выступает за Армению. В со-главном поединке россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее было названо слабое место Махачева.

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