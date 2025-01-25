Два российский бойца исключены из ростера UFC

Российские бойцы Гаджиясулов и Дудакова исключены из ростера UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) исключил из своего ростера российских бойцов Магомеда Гаджиясулова и Викторию Дудакову.

На турнире UFC Fight Night 249, который прошел 11 января, Гаджиясулов уступил представителю Бразилии Бруно Лопесу.

На том же турнире Дудакова проиграла техническим нокаутом американке Фатиме Клайн. После боя Дудакова дала пощечину своему тренеру Гасанали Гасаналиеву.

«Ты даже не подошел, ты там сидел. Тебе по фигу», — сказала Дудакова Гасаналиеву.

В ответ на это Гасаналиев выругался.

«Вика была готова к бою. Все видели, как закончилось. В семье все бывает несладко. Жизнь продолжается, друзья», — заявил позже Гасаналиев.

21 октября россиянка победила американку Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Поединок продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу Дудаковой — 29–28, 29–28, 29–28.

Ранее боец UFC высмеял Нурмагомедова.