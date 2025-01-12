Боец UFC высмеял Нурмагомедова

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон высмеял экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова, которого 12 января высадили из самолета за споры с бортпроводницей.

Ковингтон задал вопрос россиянину о том, почему тот использует лоукостер для перелетов.



«Брат, почему ты летаешь на регулярных рейсах Alaska Airlines!?», — заявил Ковингтон в соцсетях.

Хабиб занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Хабиб не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Хабиб отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что Хабиб ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона.

Ранее тренер бойца UFC Виктории Дудаковой отреагировал на пощечину после боя.