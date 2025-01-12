Тренер Дудаковой отреагировал на пощечину после боя

Тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев прокомментировал в своих соцсетях пощечину от своей подопечной после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC в Лас-Вегасе.
«Вика была готова к бою. Все видели, как закончилось. В семье все бывает несладко. Жизнь продолжается, друзья», — написал Гасаналиев.
Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн. Поединок был остановлен судьей во втором раунде.
«Ты даже не подошел, ты там сидел. Тебе по фигу», — сказала Дудакова Гасаналиеву.
В ответ на это Гасаналиев выругался.
21 октября россиянка победила американку Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Поединок продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу Дудаковой — 29–28, 29–28, 29–28.
Свой последний поединок до боя с Клайн Дудакова провела 3 августа 2024 года на турнире UFC on ABC. Российская спортсменка уступила представительнице США Сэм Хьюз раздельным решением судей.
Ранее певец Shaman подарил цветы Дудаковой.