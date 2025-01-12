Тренер Дудаковой отреагировал на пощечину после боя

Тренер девушки-бойца UFC Дудаковой о пощечине: в семье бывает несладко

Тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктории Дудаковой Гасанали Гасаналиев прокомментировал в своих соцсетях пощечину от своей подопечной после поражения от американки Фатимы Клайн на турнире UFC в Лас-Вегасе.

«Вика была готова к бою. Все видели, как закончилось. В семье все бывает несладко. Жизнь продолжается, друзья», — написал Гасаналиев.

Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн. Поединок был остановлен судьей во втором раунде.

«Ты даже не подошел, ты там сидел. Тебе по фигу», — сказала Дудакова Гасаналиеву.

В ответ на это Гасаналиев выругался.

21 октября россиянка победила американку Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Поединок продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу Дудаковой — 29–28, 29–28, 29–28.

Свой последний поединок до боя с Клайн Дудакова провела 3 августа 2024 года на турнире UFC on ABC. Российская спортсменка уступила представительнице США Сэм Хьюз раздельным решением судей.

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