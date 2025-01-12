Российская девушка-боец ударила тренера после поражения на турнире UFC

Девушка-боец Дудакова ударила тренера после поражения от Клайн на турнире UFC

Российская девушка-боец Виктория Дудакова ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после проигранного поединка на турнире UFC Vegas 101, передает Sport24.

Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн. Поединок был остановлен судьей во втором раунде.

«Ты даже не подошел, ты там сидел. Тебе по фигу», — сказала Дудакова Гасаналиеву.

В ответ на это Гасаналиев выругался.

21 октября россиянка победила американку Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Поединок продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу Дудаковой — 29–28, 29–28, 29–28.

Свой последний поединок до боя с Клайн Дудакова провела 3 августа 2024 года на турнире UFC on ABC. Российская спортсменка уступила представительнице США Сэм Хьюз раздельным решением судей.

Ранее Дудакова ответила на обвинения в предательстве.