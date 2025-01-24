Российский гандболист погиб на СВО

Воспитанник гандбольного клуба «Пермские медведи», вратарь Илья Кожевников погиб в зоне проведения специальной военной операции в возрасте 28 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

«Илья погиб на СВО, отдавая долг Родине и защищая всех нас. Он был светлым, добрым, трудолюбивым и хорошим человеком», — заявили в пресс-службе.

Ранее на СВО погиб экс-футболист сборной России, осужденный за торговлю мефедроном.

Также в октябре на СВО погиб 27-летний российский хоккеист.

30 сентября стало известно, в зоне СВО погиб игрок футбольного клуба «Тюмень» Николай Пальянов. Детали произошедшего неизвестны. Помимо футбола Пальянов также увлекался силовыми видами спорта.

27 сентября стало известно, что чемпион Украины по смешанным единоборствам Назарий Гаврилец погиб в Курской области. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», Гаврилец находился в Курской области в качестве старшего оператора группы спецназа. «Военкоры» пишут, что инцидент произошел, когда спортсмен и его сослуживцы посещали магазин.

Ранее один из сильнейших людей Украины погиб в зоне СВО.