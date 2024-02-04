Один из сильнейших людей Украины погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Александр был одним из самых сильных людей Украины. Еще в 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми», — приводит Telegram-канал слова главы Ассоциации спортивной борьбы Вадима Кисиля.

Отмечается, что спортсмену было 32 года, его мобилизовали в украинскую армию в марте 2023 года. Белоконь родился в городе Белая Церковь в Киевской области. В 2017 году в возрасте 26 лет он установил рекорд Украины по перемещению тягача с прицепом, заполненным людьми. В 2020 году завоевал титул «Самого сильного человека Украины».

В конце 2023 года в зоне СВО погиб украинский шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Он проходил службу на Донецком направлении. Выполняя боевое задание, 12 ноября он подорвался на мине. Спортсмену ампутировали ногу, но спасти его жизнь не удалось.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб мастер спорта России по шорт-треку.