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21-летний российский футболист погиб в зоне СВО

Бывший игрок «Тюмени» Пальянов погиб в зоне СВО

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Антон Игнатенко/ФК «Тюмень»/VK

Игрок футбольного клуба «Тюмень» Николай Пальянов погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Информация об этом появилась на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

«Николай Пальянов играл за наш клуб — в «Тюмени-2003». С детства отдался футболу и всегда отстаивал все матчи», — указано в сообщении клуба.

Детали произошедшего неизвестны. Помимо футбола Пальянов также увлекался силовыми видами спорта.

По информации с официального сайта Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири, футболисту был 21 год, он выступал на позиции голкипера. При этом последний матч за «Тюмень» датирован июнем 2019 года, тогда его клуб сражался с командой из Екатеринбурга «Юность».

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