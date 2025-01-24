Экс-тренер сборной России заявил, что рекорд Овечкина «примут к сведению»

Плющев о рекорде Овечкина: люди будут довольны, но с флагами на улицы не выйдут

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение, что особых празднований у людей рекорд российского нападающего Александра Овечкина не вызовет. Его слова приводит «Советский спорт».

«Не знаю, как отреагирует народ на побитие рекорда Овечкиным. Примут к сведению, будут довольны, но с флагами на улицы не выйдут. Хоккейное сообщество просто ожидает, произойдет это или нет. Но не думаю, что в честь этого будут какие-то народные гуляния», — заявил Плющев.

В ночь на 24 января «Вашингтон» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист отличился на 57-й минуте поединка, поразив пустые ворота, его ассистентами выступили Тревор ван Римсдайк и Джейкоб Чикран. Овечкин сделал счет 3:0, тем самым установив окончательный результат в матче.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

Ранее в «Вашингтоне» оценили шайбу Овечкина в пустые ворота.