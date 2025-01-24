«Сложный гол»: в «Вашингтоне» оценили шайбу Овечкина в пустые ворота

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о голе российского капитана столичного клуба Александра Овечкина в пустые ворота во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сиэтл Кракен», отметив, что это было сложно. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Это был более сложный гол в пустые ворота. Я знаю, что все скажут «пустые ворота», но это было немного сложнее. Хорошо, что он попал», — заявил специалист.

Хоккеист отличился на 57-й минуте поединка, поразив пустые ворота, его ассистентами выступили Тревор ван Римсдайк и Джейкоб Чикран. Овечкин сделал счет 3:0, тем самым установив окончательный результат в матче.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, в котором также отличились Алексей Протас и Этен Фрэнк.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

Ранее в «Вашингтоне» раскрыли значение погони Овечкина за рекордом Гретцки.