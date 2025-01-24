Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

«Вашингтон» Овечкина играет с «Сиэтлом». LIVE

Хоккей. НХЛ-2025/26. Регулярный чемпионат. «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

close
Frank Franklin II/AP
«Вашингтон» Александра Овечкина, продолжающего погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) играет на выезде с «Сиэтлом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
24 января 06:00
Сиэтл Кракен
Сиэтл, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Клаймэт Пледж-Арена», Сиэтл, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'14

Даккорд несколько бросков подряд отразил — пока все тащит вратарь «Сиэтла»!

'13

Какко бросил из правого круга с острого угла — справляется Линдгрен с броском!

'12

Перехватили игроки «Сиэтла» шайбу у чужих ворот, Стивенс попытался протолкнуть ее ворота — Линдгрен на месте!

'11

Гости сбавили обороты после стартового натиска, «кракены» все чаше выбираются в чужую зону.

'10

Бенирс нанес бросок по центру! Впервые по-настоящему вступил в игру голкипер «кэпс» Чарли Линдгрен!

'8

Манджапане выводил Макмайкла на пятак, перехватили шайбу игроки «Сиэтла».

'7

Хозяева впервые вышли в чужую зону с контролем шайбы, но довести атаку хотя бы до броска не смогли.

'6

Снова Протас наносит бросок — не без сложностей Даккорд справляется! Пока подавляющее преимущество гостей на площадке.

'5

Нет, отменена шайба! Офсайд!

'5

Очень быстро и даже немного буднично гости открыли счет! «Кэпс» перехватили шайбу в чужой зоне, и Фехервари бросил под штангу! Впрочем, тренерский штаб «кракенов» запросил повтор на предмет офсайда.

'5

ГОЛ!!!

'3

Сандин по центру бросил с разворота! Справляется с этим ударом голкипер «Сиэтла» Джоуи Даккорд!

'2

«Кэпс» с первых секунд владеют преимуществом и давят.

'1

Сразу атакуют гости, Протас нанес бросок — неточно!

'1

Матч начался!

05:50

Начало матча запланировано на 06:00 мск.

05:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтлом» и «Вашингтоном».

Появились новые записи
показать
Картина дня
В аэропортах пяти городов России ввели ограничения полетов
«Я бы встретился немедленно». Трамп ждет разговора с Путиным
Дональд Трамп хочет встретиться с Владимиром Путиным немедленно
Трамп раскритиковал Зеленского
Студентам рассказали, как найти работу
Игнорирование одышки грозит инфарктом и инсультом
Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине
Трамп заявил о возможности денуклеаризации России и США
Новости и материалы
Россиянам рассказали, кому могут отказать в кредите
Ученый предупредил об угрозе массового заражения оспой обезьян
Сырский назвал самое трудное для него поражение
Экс-посол РФ в США дал совет Трампу
Москвичам рассказали о погоде 24 января
Трамп вновь назвал санкции способом давления на Россию
В Воронежской области уничтожены несколько беспилотников ВСУ
Воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания
Неадекватный мужчина с ножом в руках пытался забрать ребенка из садика
Украина обсуждает размещение иностранного контингента для гарантии безопасности
В Совфеде рассказали, могут ли снова индексировать пенсии в 2025 году
Маск раскритиковал алгоритм рекомендаций собственной соцсети X
МВД составило рейтинг регионов с наибольшим уровнем IT-преступности
В ООН опровергли провал Парижских соглашений
В России резко подорожало эскимо
Россияне увеличивают расходы на отпуск в 2025 году
Объем утечек данных россиян за год вырос на 70%
Ларги приплыли, чтобы посмотреть на айс-флоатеров во Владивостоке
Все новости
Приговор российскому художнику из-за экстремистской неваляшки оставили без изменений
В Израиле рассказали о работе России по освобождению заложников ХАМАС
Трамп поручил рассекретить документы по делу об убийстве Кеннеди
Музыкальную премию могут присудить The Beatles за песню 1970-х годов
Один ребенок погиб, шестеро пострадали. Школьный автобус перевернулся под Волгоградом
Школьный автобус с детьми опрокинулся на трассе под Волгоградом
Гендер-пати: как организовать праздник для объявления пола будущего ребенка
Идеи для яркой гендер-вечеринки — советы организатора праздников
Стали известны номинанты «Оскара-2025» (Юра Борисов на месте!). Кратко – о каждом из них
Дональд Трамп разворачивает мировой автопром вспять. Как это отразится на России
Дональд Трамп выступил против электромобилей, отменив зеленые инициативы Байдена
«Вы умрете все, весь город». Экс-депутат Госдумы получил 24 года за тройное убийство на Кипре
Экс-депутата Глущенко приговорили к 24 годам за тройное убийство на Кипре
Трамп поблагодарил Россию за «помощь» в победе над Гитлером. В Москве объяснили, в чем он не прав
В Кремле не согласились с оценкой Трампом роли СССР во Второй мировой войне
В России вышла турецкая версия «Холопа» с Керемом Бюрсином в главной роли. Что говорят о фильме?
В российский прокат вышел фильм «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином
«Присутствие» Стивена Содерберга: эффектный ужастик, снятый от лица призрака (бр-р-р!)
В кино вышел фильм ужасов «Присутствие», снятый от лица призрака
«40–50 тысяч иностранных солдат». Отправит ли Запад свои войска на Украину?
FT: Киев рассчитывает, что Запад отправит на Украину 50 тысяч военных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами