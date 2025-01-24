«Вашингтон» Александра Овечкина, продолжающего погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) играет на выезде с «Сиэтлом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат.
1-й период
24 января 06:00
Сиэтл Кракен
Сиэтл, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Клаймэт Пледж-Арена», Сиэтл, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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'14
Даккорд несколько бросков подряд отразил — пока все тащит вратарь «Сиэтла»!
'13
Какко бросил из правого круга с острого угла — справляется Линдгрен с броском!
'12
Перехватили игроки «Сиэтла» шайбу у чужих ворот, Стивенс попытался протолкнуть ее ворота — Линдгрен на месте!
'11
Гости сбавили обороты после стартового натиска, «кракены» все чаше выбираются в чужую зону.
'10
Бенирс нанес бросок по центру! Впервые по-настоящему вступил в игру голкипер «кэпс» Чарли Линдгрен!
'8
Манджапане выводил Макмайкла на пятак, перехватили шайбу игроки «Сиэтла».
'7
Хозяева впервые вышли в чужую зону с контролем шайбы, но довести атаку хотя бы до броска не смогли.
'6
Снова Протас наносит бросок — не без сложностей Даккорд справляется! Пока подавляющее преимущество гостей на площадке.
'5
Нет, отменена шайба! Офсайд!
'5
Очень быстро и даже немного буднично гости открыли счет! «Кэпс» перехватили шайбу в чужой зоне, и Фехервари бросил под штангу! Впрочем, тренерский штаб «кракенов» запросил повтор на предмет офсайда.
'5
ГОЛ!!!
'3
Сандин по центру бросил с разворота! Справляется с этим ударом голкипер «Сиэтла» Джоуи Даккорд!
'2
«Кэпс» с первых секунд владеют преимуществом и давят.
'1
Сразу атакуют гости, Протас нанес бросок — неточно!
'1
Матч начался!
05:50
Начало матча запланировано на 06:00 мск.
05:45
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтлом» и «Вашингтоном».