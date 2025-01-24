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Третьяк раскрыл секрет результативности Овечкина в НХЛ

Третьяк: Овечкин забрасывает много шайб в НХЛ благодаря голевому чутью
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РИА Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк раскрыл секрет высокой результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявив, что это связано с голевым чутьем. Его слова приводит ТАСС.

«Самое главное для него — куда шайба отскочит от вратаря и где выбрать позицию, это дар божий. Есть много хороших талантливых спортсменов, но они не забивают», — заявил Третьяк.

В ночь на 24 января «Вашингтон» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист отличился на 57-й минуте поединка, поразив пустые ворота, его ассистентами выступили Тревор ван Римсдайк и Джейкоб Чикран. Овечкин сделал счет 3:0, тем самым установив окончательный результат в матче.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка, в котором также отличились Алексей Протас и Этен Фрэнк.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 875 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 19 голов.

Ранее в «Вашингтоне» оценили шайбу Овечкина в пустые ворота.

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