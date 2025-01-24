«Разрыв мышцы»: Джокович объяснил решение сняться с полуфинала Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил разрывом мышцы свое решение сняться с полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против немца Александра Зверева. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Если бы я выиграл первый сет, возможно, попробовал бы сыграть еще несколько геймов, не знаю. Становилось все хуже и хуже… Это разрыв мышцы. Два года назад я лучше справлялся с этим на корте, это не так сильно меня беспокоило. В этот раз все было наоборот», — сказал Джокович в интервью после матча.

Теннисист принял такое решение после проигранного первого сета, который завершился в пользу Зверева со счетом 7:6 (7:5).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В четвертьфинальном поединке против испанца Карлоса Алькараса Джокович был вынужден запросить медицинский тайм-аут, однако сумел продолжить встречу и обыграть соперника.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде. 15 января он установил абсолютный мировой рекорд по количеству матчей на турнирах Большого шлема — теперь на его счету 430 таких игр. Он обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 матчей на ТБШ.

Ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open.