Джокович запросил помощь медиков во время матча с Алькарасом на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович во время матча четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с испанцем Карлосом Алькарасом попросил помощи у медиков. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Джокович взял медицинский перерыв после того, как проиграл свою подачу при счете 4:4. Для оказания помощи теннисиста увели за пределы корта. После этого матч был возобновлен.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде. 15 января он установил абсолютный мировой рекорд по количеству матчей на турнирах Большого шлема — теперь на его счету 430 таких игр. Он обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 матчей на ТБШ.

Алькарас — бывшая первая ракетка мира и самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин; победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2022, Уимблдон в 2023 и 2024 годах, Открытый чемпионат Франции — 2024); победитель 16 турниров ATP в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

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