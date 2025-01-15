Джокович установил уникальный рекорд на турнирах Большого шлема

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче второго раунда представитель Сербии, который занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу над 125-м номером мирового рейтинга Жайме Фарией, представляющим Португалию. Встреча, которая продолжалась 3 часа 1 минуту, завершилась в четырех сетах с результатом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Джокович 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 из 12 брейк-пойнтов. Фария выполнил 14 эйсов при шести двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из семи заработанных.

Сербский теннисист установил абсолютный мировой рекорд по количеству матчей на турнирах Большого шлема — теперь на его счету 430 таких игр. Он обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 матчей на ТБШ.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с чешским теннисистом Томашем Махачем.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева в тяжелой борьбе вышла в третий круг Australian Open.