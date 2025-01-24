Андреева и Шнайдер не смогли выйти в финал Australian Open

Теннисистки Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале Australian Open

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не смогли выйти в финал парного турнира Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В полуфинале российские теннисистки сразились с чешской спортсменкой Катержиной Синяковой и Тэйлор Таунсенд, представляющей США. Встреча, которая длилась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

Синякова и Таунсенд дважды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали 4 из 11 брейк-пойнтов. Андреева и Шнайдер выполнили два эйса при одной двойной ошибке и выиграли за матч два брейк-пойнта из 12 заработанных.

В финале Синякова и Таунсенд встретятся с победительницами матча Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия).

Андреева и Шнайдер встали в пару в 2024 году, их первым совместным турниром стали летние Олимпийские игры в Пекине. Спортсменки сумели дойти до финала, где проиграли итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини. Серебряные медали, которые завоевали теннисистки, стали единственными для российских спортсменов на Олимпиаде.

Ранее вторая ракетка мира Ига Швентек не смогла выйти в финал Australian Open.