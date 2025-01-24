Стали известны результаты матчей дня в Лиге Европы

Завершились матчи седьмого тура группового этапа Лиги Европы. 23 января было сыграно 16 матчей.

В первом пуле состоялось восемь игр. «Тоттенхэм» со счетом 3:2 переиграл «Хоффенхайм», «Виктория Пльзень» одолела «Андерлехт» — 2:0, «Карабах» проиграл «Стяуе» — 2:3. Также «Буде-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным одолел «Маккаби» со счетом 3:1, «Твенте» оказался сильнее «Мальме» — 3:2, «Рома» с результатом 0:1 проиграла «АЗ Алкмар». «Фенербахче», которым руководит Жозе Моуриньо, дома сыграл нулевую ничью с «Лионом» и лишился шансов на прямой выход в 1/8 финала Лиги Европы, а «Олимпиакос» с минимальным счетом — 1:0 — одолел «Порту».

Во втором пуле ПАОК со счетом 2:0 обыграл Славию, российский нападающий Федор Чалов отметился результативной передачей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. «Манчестер Юнайтед» справился с «Рейнджерс» — 2:1.

Также «Лацио» одержал победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 3:1, «Эльфсборг» оказался сильнее «Ниццы» — 1:0, «Мидтьюлланн» переиграл «Лудогорец» — 2:0. «Аякс» со счетом 0:1 уступил РФШ, «Юнион» обыграл «Брагу» — 2:1, а «Ференцварош» уступил «Айнтрахту» — 0:2.

Все матчи седьмого тура группового этапа Лиги Европы были сыграны в один день. Восьмой тур состоится 30 января.

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