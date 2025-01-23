«Нарушил принцип доверия»: Кварацхелию раскритиковали за переход в «ПСЖ»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили объяснил меркантильными вопросами переход грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» во французский «ПСЖ». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Он, видимо, нарушил спортивный принцип доверия, которое ему оказала итальянская команда. Он еще был никто, когда играл за «Наполи». И когда блестяще начал выполнять спортивные показатели, он, просто не дождавшись выполнения своих обязательств, должен был отыграть до конца в команде, тем более что «Наполи» идёт лидером сейчас, а он переходит в «ПСЖ», — заявил он.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Кварацхелия выступал в России с 2019 года. Сначала он перешел на правах аренды из грузинского «Рустави» в московский «Локомотив», а летом того же года заключил контракт с казанским «Рубином». Он выступал за команду до лета 2022 года. 23 марта контракт с ним был приостановлен, а 30 числа окончательно разорван. Футболист сначала стал игроком грузинского «Батуми», дебютировав за команду 2 апреля, а уже 1 июля официально стал игроком «Наполи».

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