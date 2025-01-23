Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Российские звезды Чалов и Оздоев сражаются в Лиге Европы. LIVE

Футбол. Лига Европы. Общий этап. 7-й тур. ПАОК — Славия. ОНЛАЙН

close
Giannis Papanikos/Shutterstock
Греческий ПАОК, в составе которого выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, играет с чешской «Славией» в матче общего этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
Матч не начался
23 января 23:00
ПАОК
Салоники, Греция
0 : 0
Славия П
Прага, Чехия
Стадион «», ,
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы ПАОК Чалова и Оздоева принимает «Славию». Начало встречи — в 23.00 мск.

Картина дня
Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку
ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Военная операция, день 1065-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1065-й день
«Вы умрете все, весь город». Экс-депутат Госдумы получил 24 года за тройное убийство на Кипре
Экс-депутата Глущенко приговорили к 24 годам за тройное убийство на Кипре
В Госдуме предложили ввести самозапрет покупок на маркетплейсах
Ученых удивило истинное предназначение хвоста бычерылых скатов
Звезда НФЛ Том Брэди продает особняк за $150 миллионов
Эксперт раскрыл, что ждет Украину в первые сто дней президентства Трампа
Новости и материалы
Цены на нефть упали после заявлений Трампа в Давосе
На Украине заявили, что заранее не признают итоги белорусских выборов
Юра Борисов о номинации на «Оскар»: «Жена кричала еще час»
Школьник из Тюменской области хотел получить выигрыш в игре и оставил мать без денег
Полицейские заинтересовались свадьбой двух детей на юге России
Дипломаты Канады и США обсудили негативное влияние пошлин
Капризов может сыграть в ближайшем матче НХЛ
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в ДТП в Волгоградской области
Стас Барецкий сообщил о желании Пугачевой вернуться в Россию
В Липецкой области пьяный подросток залез в трансформаторную будку и получил удар током
Звезда «Жизни по вызову» вышла на публику в кружевных колготках
На повышение пенсий и пособий в РФ выделили около 300 млрд рублей
Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ далека от завершения
Полторы тысячи военных ВСУ попали в котел в Великой Новоселке
Крупная автомобильная авария произошла на юге Москвы
Тимоти Шаламе рассказал о необычном предмете, который хранит под кроватью
Стало известно, где пройдут Игры ШОС в 2026 году
44-летняя Юлия Барановская показала фигуру в юбке с разрезом до бедра
Все новости
Фильм с российскими актерами поборется за «Оскар» в шести категориях
Командир спецназа «Ахмат» попал в госпиталь
Прокурора арестовали за организацию побегов военных из зоны спецоперации
Родителям Блиновской разрешили пользоваться пенсионными счетами
Один ребенок погиб, шестеро пострадали. Школьный автобус перевернулся под Волгоградом
Школьный автобус с детьми опрокинулся на трассе под Волгоградом
Назван регион России, где зафиксировали самую низкую температуру на Земле
Стали известны номинанты «Оскара-2025» (Юра Борисов на месте!). Кратко – о каждом из них
Дональд Трамп разворачивает мировой автопром вспять. Как это отразится на России
Дональд Трамп выступил против электромобилей, отменив зеленые инициативы Байдена
Гендер-пати: как организовать праздник для объявления пола будущего ребенка
Идеи для яркой гендер-вечеринки — советы организатора праздников
Трамп поблагодарил Россию за «помощь» в победе над Гитлером. В Москве объяснили, в чем он не прав
В Кремле не согласились с оценкой Трампом роли СССР во Второй мировой войне
В России вышла турецкая версия «Холопа» с Керемом Бюрсином в главной роли. Что говорят о фильме?
В российский прокат вышел фильм «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином
«Присутствие» Стивена Содерберга: эффектный ужастик, снятый от лица призрака (бр-р-р!)
В кино вышел фильм ужасов «Присутствие», снятый от лица призрака
«40–50 тысяч иностранных солдат». Отправит ли Запад свои войска на Украину?
FT: Киев рассчитывает, что Запад отправит на Украину 50 тысяч военных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами