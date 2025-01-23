Спорт
Российские звезды Чалов и Оздоев сражаются в Лиге Европы. LIVE
Giannis Papanikos/Shutterstock
Греческий ПАОК, в составе которого выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, играет с чешской «Славией» в матче общего этапа Лиги Европы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
Матч не начался
23 января 23:00
22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче седьмого тура общего этапа Лиги Европы ПАОК Чалова и Оздоева принимает «Славию». Начало встречи — в 23.00 мск.