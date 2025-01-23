«Безосновательно»: в «Зените» ответили на обвинения во лжи из-за Клаудиньо

Петербургский «Зенит» ответил на заявление президента бразильского «Палмейраса» Лейлы Перейры, которая обвинила руководство клуба из России во лжи. Заявление приводит «РБК Спорт».

Она подчеркнула, что председатель правления российского клуба Александр Медведев солгал, когда заявил, что никакой договоренности о переходе Клаудинью между клубами не было.

«Обвинения во лжи? Мы их не признаем, поскольку они безосновательны, мы всегда открыты перед партнерами, обиду на ФК «Палмейрас» и госпожу Лейлу Перейру держать не будем», — сказали в пресс-службе петербургского клуба.

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.

Ранее экс-игрок «Зенита» рассказал, как изменится команда с уходом Клаудиньо.