«Он что, Месси?» Экс-игрок «Зенита» рассказал, как изменится команда с уходом Клаудиньо

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявил, что покинувший коллектив Клаудиньо не является незаменимым игроком. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«У них в заявке было 35 человек. Там и бразильцы, и еще кто-то. Некоторые вообще не играли на протяжении двух-трех лет. Мне смешно слышать, когда один футболист уходит, что он незаменимый. Он что, Месси? Я думаю, что «Зенит» не должен, а обязан справиться», — заявил Угаров.

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до июня 2028 года.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» проиграл судебный спор с клубом.