В Бразилии обвинили «Зенит» во лжи

Президент бразильского «Палмейраса» Лейла Перейра обвинила руководство петербургского «Зенита» во лжи после того, как сорвался переход футболиста Клаудиньо. Ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на ESPN Brasil.

Она подчеркнула, что председатель правления российского клуба Александр Медведев солгал, когда заявил, что никакой договоренности о переходе Клаудинью между клубами не было.

«Настолько, что «Зенит» прислал нам трансферный лист игрока. Максим Погорелов (исполнительный директор «Зенита») подтвердил нам во вторник, что между клубами все в порядке. Если «Зенит» передумал или игрок передумал, это нормально. Но чего я не приму, так это лжи», — заявила она.

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.

Ранее экс-игрок «Зенита» рассказал, как изменится команда с уходом Клаудиньо.