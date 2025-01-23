В словах Трампа об Овечкине увидели сигнал Международной федерации хоккея

Слова похвалы в адрес капитана «Вашингтон Кэпиталз» со стороны президента США Дональда Трампа являются сигналом Международной федерации хоккея (IIHF). Такое мнение в интервью «Рейтингу Букмекеров» высказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Понятно, что Трамп в своих словах в первую очередь обращался к аудитории в Вашингтоне, где Александр пользуется статусом героя», — отметил Свищев.

Кроме того, он назвал слова Трампа сигналом для IIHF о необходимости восстановить участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

20 января Трамп во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Вашингтоне назвал Овечкина «великим игроком». На следующий день Трамп вновь похвалил российского нападающего. Сам Овечкин признался, что ему было приятно услышать похвалу от Трампа.

Ранее Овечкин рассказал о взаимоотношениях с Гретцки.