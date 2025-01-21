Овечкин отреагировал на похвалу от Трампа в свой адрес

Овечкин признался, что ему было приятно услышать похвалу от Трампа

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался в своем Telegram-канале, что ему были приятны слова президента США Дональда Трампа, который похвалил его дважды за сутки.

«Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — написал Овечкин.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Эдмонтоном». Игра состоится 22 января.

Ранее в России объяснили слова Трампа про величие Овечкина.