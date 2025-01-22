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Овечкин рассказал о взаимоотношениях с Гретцки

Овечкин: не пишу Гретцки каждый день — он не станет отвечать
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки. Его слова приводит пресс-служба команды.

«Поздравляю его с днем рождения, что-то такое. Я не пишу ему каждый день — очевидно, он не станет отвечать. Но очень горжусь, что у меня такие отношения с лучшим игроком», — сказал Овечкин.

22 января «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». Столичная команда одержала волевую победу со счетом 3:2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Эдмонтоном» провел на льду 16 минут 50 секунд. Результативными действиями российский форвард не отметился. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету лидера «Кэпс» 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 20 голов.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 33 (21+12) очка в 31 встрече.

Ранее игру Овечкина назвали божьим даром.

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