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«Очень хорош»: Трамп вновь похвалил Овечкина

Трамп вновь похвалил Овечкина во время митинга на арене «Вашингтона»
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Dan Hamilton-Imagn Images/Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь упомянул российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во время своей речи. Его слова передает РИА Новости.

Трамп высказался об Овечкине на митинге, который прошел после инаугурации на стадионе Capital One Arena — домашней арене «Вашингтона».

«Я хотел бы сказать спасибо. Просто посмотрите на эту арену и на людей на ней. Нет свободных мест. Спасибо всем на этой арене, вы, ребята, фантастичные. Хоккейная команда также отличная. Овечкин очень хорош, верно? Он отлично делает свое дело. Спасибо арене, фантастика!» — заявил Трамп.

Трамп до этого назвал Овечкина «великим игроком» во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Вашингтоне.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее Овечкин сфотографировался с амуницией Гретцки.

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