Донецкий «Шахтер» обыграл «Брест» в матче Лиги чемпионов

Украинский «Шахтер» обыграл французский «Брест» в матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев. Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме: на 18-й минуте отличился бразильский нападающий Кевин, а на 37-й минуте пенальти реализовал украинский хавбек Георгий Судаков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После семи туров у «Шахтера» остаются шансы выйти в плей-офф турнира — у коллектива стало семь очков в турнирной таблице Лиги чемпионов и 27-е место. Для выхода в плей-офф нужно попадать в топ-24. «Брест» занимает 11 место, у французской команды 13 баллов.

В заключительном матче группового этапа украинцы сыграют в гостях с дортмундской «Боруссией», а «Брест» — дома с мадридским «Реалом». Встречи состоятся 29 января.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее «Боруссии» — 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стало известно, где продолжит карьеру легионер из «Зенита».