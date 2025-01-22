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Стало известно, где продолжит карьеру легионер из «Зенита»

«Аль-Садд» из Катара намекнул на переход бразильца Клаудиньо из «Зенита»
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РИА Новости

Катарский футбольный клуб «Аль-Садд» намекнул на переход бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Соответствующий пост был выложен в социальных сетях.

Катарский клуб опубликовал фотографию, на которой изображено любимое празднование футболиста.

Ранее стало известно, что «Аль-Садд» уже согласовал условия личного контракта с 27-летним бразильцем, и Клаудиньо близок к переходу в клуб за € 20 млн.

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до июня 2028 года.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее сообщалось, что в семье тренера «Спартака» родился ребенок.

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