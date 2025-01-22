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Спорт

Взять крепость: украинский «Шахтер» сражается с «Брестом» в Лиге чемпионов. LIVE

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур. «Шахтер» — «Брест». ОНЛАЙН

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Leon Kuegeler/Reuters
Украинский «Шахтер» играет с французским «Брестом» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
Матч не начался
22 января 20:45
Шахтёр
0 : 0
Брест
Брест, Франция
Стадион «АуфШальке», Гельзенкирхен, Германия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «Шахтер» принимает «Брест». Начало встречи — в 20.45 мск.

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