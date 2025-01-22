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В РУСАДА рассказали о том, как спортсменку дисквалифицировали из-за печенья

РУСАДА: подруга добавила спортсменке милдронат, чтобы ей уделяли больше времени
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AP

Начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман на семинаре на тему «Антидопинговое движение» рассказала о том, как спортсменку дисквалифицировали за печенье. Ее слова приводит ТАСС.

«Был случай, когда спортсменка съела испеченное ее подругой печенье. Оказалось, что в сахарной пудре на печенье была добавлена капсула милдроната. Нам рассказали, что это было сделано для того, чтобы спортсменка завершила карьеру и больше времени уделяла подруге», — заявила Герман.

Ранее российского хоккеиста Максима Макарова, выступающего во втором французском дивизионе, дисквалифицировали на 20 месяцев за то, что в его допинг-пробе был обнаружен морфин.

Макаров выступает во Франции с сезона-2018/19.

Ранее сообщалось, что 16 несовершеннолетних российских спортсменов отбывают наказание за допинг.

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