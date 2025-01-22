16 несовершеннолетних российских спортсменов отбывают наказание за допинг

Пауэрлифтер Алена Свечникова стала 16-м отбывающим дисквалификацию за допинг россиянином, срок дисквалификации которого стал отсчитываться, когда спортсмену еще не было 18 лет, передает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Свечникова была дисквалифицирована после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество из класса диуретиков индапамид. Срок ее дисквалификации истекает летом 2025 года.

Свечникова стала победительницей на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Сила Урала».

Самой юной российской спортсменкой, которая отбывает дисквалификацию за допинг является пловчиха Миллана Загартдинова. Спортсменка была дисквалифицирована, когда ей было 14 лет и 6 месяцев. Срок ее наказания истечет 3 мая 2027 года.

Ранее российского хоккеиста Максима Макарова, выступающего во втором французском дивизионе, дисквалифицировали на 20 месяцев за то, что в его допинг-пробе был обнаружен морфин.

Ранее РУСАДА консультировало Камилу Валиеву перед ее участием в каждом ледовом шоу.