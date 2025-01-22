Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

16 несовершеннолетних российских спортсменов отбывают наказание за допинг

В России 16 несовершеннолетних спортсменов отбывают наказание за допинг
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Пауэрлифтер Алена Свечникова стала 16-м отбывающим дисквалификацию за допинг россиянином, срок дисквалификации которого стал отсчитываться, когда спортсмену еще не было 18 лет, передает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Свечникова была дисквалифицирована после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество из класса диуретиков индапамид. Срок ее дисквалификации истекает летом 2025 года.

Свечникова стала победительницей на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу «Сила Урала».

Самой юной российской спортсменкой, которая отбывает дисквалификацию за допинг является пловчиха Миллана Загартдинова. Спортсменка была дисквалифицирована, когда ей было 14 лет и 6 месяцев. Срок ее наказания истечет 3 мая 2027 года.

Ранее российского хоккеиста Максима Макарова, выступающего во втором французском дивизионе, дисквалифицировали на 20 месяцев за то, что в его допинг-пробе был обнаружен морфин.

Ранее РУСАДА консультировало Камилу Валиеву перед ее участием в каждом ледовом шоу.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами