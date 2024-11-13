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Российского хоккеиста дисквалифицировали за наркотики

Хоккеиста из России Макарова дисквалифицировали на полтора года за морфин

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Spartiates de Marseille/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российского хоккеиста Максима Макарова, выступающего во втором французском дивизионе, дисквалифицировали на 20 месяцев за то, что в его допинг-пробе был обнаружен морфин, сообщает на своем сайте Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

30-летний россиянин отстранен с 21 декабря 2023 года. Наказание за нарушение антидопинговых правил завершится 21 августа 2025 года. Он отбывает наказание по решению международной федерации по виду спорта или национального антидопингового агентства.

Макаров выступает во Франции с сезона-2018/19. Он играл за клубы «Шамбери» и «Марсель». В прошлом сезоне он находился без клуба.

В России Макаров играл за «СКА-Неву», «Рязань», петербургское «Динамо» и «Молот-Прикамье» из Перми.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о временном отстранении российского боксера Александра Поветкина за нарушение антидопинговых правил.

Ранее олимпийский чемпион допустил, что Поветкина лишат прежних титулов.

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