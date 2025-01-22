Министр спорта России вступился за шахматиста, которого обвинили в продажности

Дегтярев вступился за шахматиста Мурзина, которого обвинили в продажности

Министр спорта России Михаил Дегтярев отреагировал на критику в сторону 18-летнего гроссмейстера Володара Мурзина, которого бывший министр спорта Павел Колобков обвинил в продажности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Мурзин заявил, что не планирует выступать в российских турнирах и не хочет иметь дел с Федерацией шахмат России (ФШР).

«Володар показал характер, доказал, что боец. Уверен, что, невзирая на болтовню разных бывших, нынешних и будущих, он выдержит все удары и уколы, с курса не собьется», — заявил Дегтярев.

В январе 2024 года Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Заключительный тур мирового первенства 18-летний Мурзин провел с Кареном Григоряном из Армении. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась вничью. Он стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м. Весь пьедестал заняли российские шахматисты. На втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий.

Мурзин стал гроссмейстером в 2022 году, он — мастер спорта России (2020), призер командного чемпионата России, победитель и призер ряда юниорских соревнований.

Ранее Мурзин рассказал о трудном детстве.