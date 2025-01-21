Бывший министр спорта осудил российского шахматиста Мурзина за слова о возможной смене гражданства

Бывший министр спорта России Павел Колобков осудил в своем Telegram-канале слова 18-летнего шахматиста Володара Мурзина, который не исключил смену гражданства.

«Иными словами — если дадут больше денег, то он готов продаться в другую страну. Довольно циничный подход. Парню всего 18 лет, и, думаю, он пока не очень понимает, что делает. От души желаю ему повзрослеть», — сказал Колобков.

В январе 2024 года Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Заключительный тур мирового первенства 18-летний Мурзин провел с Кареном Григоряном из Армении. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась вничью. Он стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м. Весь пьедестал заняли российские шахматисты. На втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий.

Мурзин стал гроссмейстером в 2022 году, он — мастер спорта России (2020), призер командного чемпионата России, победитель и призер ряда юниорских соревнований.

Ранее Мурзин рассказал о трудном детстве.