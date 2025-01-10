«Порой нечего было есть»: 18-летний чемпион мира из России о трудном детстве

18-летний шахматист Мурзин о детстве: порой даже есть нечего было

18-летний российский шахматист Володар Мурзин, который выиграл чемпионат мира по рапиду, рассказал, что его семье пришлось очень трудно после развода родителей, поскольку отец высылал алименты в размере двух тысяч рублей на пятерых. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Когда мы сбежали в Химки, даже спать не на чем было, поскольку мы въехали в пустую квартиру. Купили надувные матрасы, чтобы не на полу спать. Мы же уехали с мамой и старшей сестрой, потому что нам больше всех доставалось, а потом она и других сестер перевезла. Но на первых порах было очень сложно, порой даже есть нечего было», — поделился он.

Заключительный тур мирового первенства 18-летний Мурзин провел с Кареном Григоряном из Армении. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась вничью. Он стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м.

Мурзин стал гроссмейстером в 2022 году, он — мастер спорта России (2020), призер командного чемпионата России, победитель и призер ряда юниорских соревнований.

Весь пьедестал заняли российские шахматисты. На втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

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