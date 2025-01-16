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Российским футболистом «Динамо» интересуются клубы из Европы

Футболистом «Динамо» Тюкавиным интересуются клубы из Европы
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Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Динамо» Йован Танасиевич, который сейчас является скаутом клуба, рассказал, что футболистом команды Константином Тюкавиным интересуются в Европе, передает «РГ».

«Скауты постоянно о нем спрашивают. Интересовались люди из Англии, Франции, Испании. Конкретные клубы не буду называть — не имею права», — сказал Танасиевич.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету Тюкавина семь мячей и одна результативная передача в 18 матчах.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее был назван нынешний лидер «Динамо».

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