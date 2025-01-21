Тренер «Реала» рассказал, планирует ли он покинуть команду

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти опроверг новость о том, что он собирается покинуть команду, передает AS.

«Я никогда не буду решать сам, когда покину этот клуб, никогда в жизни. Однажды этот момент настанет, но я не знаю, когда это произойдет», — сказал Анчелотти.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. Он также работал с командой с 2013-го по 2015-й. Вместе с командой тренер по два раза выиграл чемпионат Испании, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также трижды завоевал трофей Лиги чемпионов.

«Реал» после 20 туров чемпионата Испании возглавляет турнирную таблицу. Подопечные Анчелотти набрали 46 баллов и на два очка опережают идущий вторым мадридский «Атлетико». В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Вальядолидом». Игра пройдет 25 января.

Ранее экс-игрок «Реала» рассказал о судьбе Анчелотти в команде.