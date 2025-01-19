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Экс-игрок «Реала» рассказал о судьбе Анчелотти в команде

Экс-игрок «Реала» Аранда: клуб не уволит Анчелотти
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Reuters/Scott Heppell

Бывший игрок мадридского «Реала» Карлос Аранда заявил, что Карло Анчелотти останется на посту главного тренера команды, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Увольнение Анчелотти? Этого не будет. «Реал» сможет собраться и не провалится в Лиге чемпионов», — сказал Аранда.

В матче за Суперкубок Испании, которая прошла прошла в Джидде на стадионе Короля Абдаллы «Реал» разгромно уступил каталонской «Барселоне» со счетом 2:5.

По итогам первых 45 минут счет был 4:1 в пользу «Барселоны». В составе сине-гранатовых по разу отличились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья и Алекс Бальде. Единственный мяч в составе мадридской команды на счету французского форварда Килиана Мбаппе.

Во втором тайме команды обменялись голами — на точный удар Рафиньи попаданием со штрафного ответил Родриго. С 56-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве — за фол против Килиана Мбаппе был удален польский вратарь Войцех Щенсны.

Ранее в «Реале» объяснили разгром от «Барселоны».

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