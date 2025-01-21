«Что-то обещала, но деньги так и не пришли»: отец Тиммы о помощи Седоковой

Райтис Тимма, отец баскетболиста Яниса Тиммы, заявил, что бывшая супруга сына Анна Седокова с ним лично не связывалась, а также никак не помогала финансово. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что-то она обещала, но деньги так и не пришли. Я так понимаю, что просто не нашла конверт, деньги были, а конверт не нашла. Хотела помочь, но не вышло. Видите, все, кто хотели помочь, — помогли. Тут никакого выхода она не нашла», — заявил он.

18 декабря директор бывшей жены спортсмена Седоковой заявила, что певица взяла на себя все финансовые расходы после произошедшего. Однако позднее другая экс-супруга спортсмена Сана Оша сообщила, что Седокова к финансовым сборам не причастна. По ее словам, за четыре часа люди собрали €60 тыс. (около 6,5 млн рублей), и все расходы покрываются из этих средств.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее появилась информация, что репутация Седоковой могла помешать карьере Тиммы.