Репутация Седоковой могла помешать карьере Тиммы

Тимма мог перейти в клуб Единой лиги в 2025 году, мешала репутация Седоковой

Гатис Лининьш, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, на своей странице в социальных сетях заявил, что спортсмен мог подписать контракт с одним из клубов Единой лиги в 2025 году.

«Я получил подтверждение, что одним из сдерживающих факторов взять Яниса в команду была скандальная репутация Анны Седоковой. Профессиональные команды хотят брать игрока, сконцентрированного на баскетболе на 100%, а не на семейных интригах», — заявил он.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее стало известно, что Седокова не помогала финансово семье Тиммы после его кончины.