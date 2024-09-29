Боец UFC обматерил Макрона на турнире во Франции

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ренато Мойкано обматерил президента Франции Эммануэля Макрона на турнире в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Макрон танцует под дудку глобалистов, которые стараются лоббировать коррупцию.

«Пошел он вместе с ублюдками-глобалистами! Они пытаются протолкнуть политическую и коррумпированную программу», — заявил Мойкано.

28 сентября Хойкано одержал победу техническим нокаутом в поединке против Бенуа Сен-Дени. Поединок продлился два раунда и завершился по медицинским показаниям — врачи запретили пострадавшему спортсмену возвращаться в октагон после того, как из-за гематомы у него полностью заплыл глаз.

Всего в профессиональной карьере бойца смешанного стиля Мойкано провел 26 поединков, одержав в них 20 побед. В пяти боях бразилец потерпел поражения, еще один бой завершился ничейным результатом.

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