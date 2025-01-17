Назван новый соперник Махачева на турнире UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев подерется с представителем Бразилии Ренато Мойкано на турнире промоушена под номером 311. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Изначально Махачев в главном бою вечера должен был выйти в октагон против Армана Царукяна, который представляет Армению. Однако боец снялся из-за обострившейся травмы спины.

Турнир UFC 311 пройдет в США в ночь на 19 января по московскому времени. В со-главном бою турнира россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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