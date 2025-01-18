Хабиб отреагировал на снятие Царукяна с боя против Махачева

Хабиб не расстроился из-за снятия Царукяна с боя против Махачева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что не расстроен снятием армянина Армана Царукяна с боя против россиянина Ислама Махачева. Его слова приводит kp.ru.

«Такое может случиться с каждым. Если вы помните 2017 год, март, это случилось и со мной. После этого я ложусь в больницу, делаю операцию, возвращаюсь и говорю UFC: «Это была моя ошибка, дайте мне другого лучшего парня», — заявил Хабиб.

17 января Царукян снялся с боя против Махачева, который должен был состояться на турнире UFC 311.

Позже стало известно, что армянского бойца заменит представитель Бразилии Ренато Мойкано. Турнир UFC 311 пройдет в США в ночь с 18 на 19 января по московскому времени.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

В со-главном бою турнира россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

Ранее чемпион UFC обвинил брата Хабиба во лжи.