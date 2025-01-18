Французский теннисист потерял сознание перед матчем на Australian Open

Французский теннисист Корентен Муте рассказал о том, что потерял сознание незадолго до начала матча на Australian Open. Его слова приводит L.

«Я упал в обморок за 45 минут до начала матча в душе. Я не знаю, что произошло. Я был в душе и очнулся на полу. Вокруг было темно, и я ничего не видел. Во время разминки я немного паниковал, не понимая, как мне быть. Честно говоря, я горжусь собой», — заявил Муте.

18 января Муте проиграл американцу Ленеру Тину со счетом 6:7 (10:12), 3:6, 3:6. В предыдущем матче Тин обыграл россиянина Даниила Медведева.

25-летний Муте занимает 69-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее 17-летняя Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open.