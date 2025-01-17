17-летняя Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open, обыграв представительницу Польши Магдалену Френх.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 59 минут.

В следующем круге Андреева встретится с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

6 марта 2024 года Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Даниил Медведев уступил Ленеру Тину во втором круге Australian Open. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (7:4), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (10:7). Встреча продолжалась чуть менее пяти часов.

Ранее теннисный тренер назвал фавориток Australian Open из России.