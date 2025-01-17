Появились новые подробности в скандале из-за снятия Хабиба Нурмагомедова с рейса

Американский ММА-менеджер Али Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу TMZ Sports рассказал, что отговаривал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова лететь рейсом авиакомпании Frontier Airlines.

Он заявил, что боец решил отправиться именно этим рейсом из-за того, что не хотел обижать друга, купившего ему билеты.

Изначально Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Нурмагомедов отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что он ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона. Сам боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.

Авиакомпания уже провела расследование и вернула деньги, которые Нурмагомедов и его спутники, покинувшие самолет вместе с ним, потратили на билеты.

Ранее глава UFC дал совет Нурмагомедову после скандала с авиакомпанией.