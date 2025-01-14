Стали известны результаты расследования авиакомпании после скандала с Хабибом

Американская авиакомпания Frontier Airlines сообщила об итогах расследования инцидента со снятием с рейса бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом пишет MMA Fighting.

В отчете авиакомпании указано, что сотрудники действовали в соответствии с правилами авиаперевозчика, поэтому решение снять российского спортсмена с рейса было оправданным. При этом отмечается, что решение «никоим образом не было связано с его этнической принадлежностью».

Авиакомпания вернула деньги, которые Нурмагомедов и его спутники, покинувшие самолет вместе с ним, потратили на билеты.

Изначально Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Нурмагомедов отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что он ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона. Сам боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.

Ранее в США заступились за Хабиба после скандала с авиакомпанией.