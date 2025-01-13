Нурмагомедов прокомментировал снятие с рейса в США

Нурмагомедов о снятии с рейса: стюардесса была очень груба с самого начала

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, бортпроводница, которая подошла к нему с вопросами, была очень груба с самого начала, хоть он и прилично говорит на английском и понимает его.

Спортсмен подчеркнул, что через 1,5 часа после снятия с рейса он сел в другой самолет и отправился в путь назначения.

12 января Нурмагомедов был снят с рейса американских авиалиний после спора с бортпроводницей. Девушка посчитала уровень владения английского языка Нурмагомедова слишком низким, чтобы сидеть у аварийного выхода, где может потребоваться быстро выполнять инструкции экипажа. Боец ММА назвал это несправедливым и был вынужден покинуть самолет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее экс-чемпион UFC назвал имя того, кто мог бы победить Хабиба.