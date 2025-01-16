Глава UFC дал совет Хабибу Нурмагомедову после скандала с авиакомпанией

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на канале Pardon My Take в YouTube посоветовал российскому бойцу, бывшему чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову летать чартерными рейсами после скандала с авиакомпанией.

«У него больше денег, чем у кого-либо. Но он такой скромный, что летает на этой чертовой авиакомпании. Хабиб не должен знать, что такое Frontier Airlines», — заявил Уайт.

Изначально Нурмагомедов занял место возле аварийного выхода. Во время предполетных инструкций бортпроводница спросила его, готов ли он помочь пассажирам в аварийной ситуации. Он не смог внятно ответить на вопрос.

Бортпроводница сказала спортсмену, что он должен пересесть на другое место или она вызовет супервайзера. Нурмагомедов отказался пересаживаться. Супервайзер сказал, что он не может позволить сесть бойцу в ряду у выхода, и иначе ему придется сойти с самолета, на что он ответил: «Это несправедливо».

Нурмагомедова высадили из самолета. За ним последовали и его товарищи, которые сопровождали экс-чемпиона. Сам боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не вестись на провокации во время инцидента с его снятием с самолета в США.

Авиакомпания уже провела расследование и вернула деньги, которые Нурмагомедов и его спутники, покинувшие самолет вместе с ним, потратили на билеты.

Ранее авиакомпания сделала заявление из-за скандала с Нурмагомедовым.