Стало известно, что сказал Махачев после замены соперника на UFC 311

Глава UFC Уайт рассказал о первых словах Махачева после снятия Царукяна с боя

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт на своей странице в социальной сети рассказал о первых словах чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева после того, как он узнал о замене соперника на турнире UFC 311.

«Когда я позвонил Исламу, он сказал: «Брат, я чемпион и буду драться с кем угодно», — поделился он.

Изначально Махачев в главном бою вечера должен был выйти в октагон против Армана Царукяна, который представляет Армению. Однако боец снялся из-за обострившейся травмы спины. Теперь россиянин подерется с представителем Бразилии Ренато Мойкано.

Турнир UFC 311 пройдет в США в ночь на 19 января по московскому времени. В со-главном бою турнира россиянин Умар Нурмагомедов выйдет в октагон против грузина Мераба Двалишвили.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера». 1 июня 2024 года он одолел Дастина Порье.

В настоящий момент 32-летний Махачев продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

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